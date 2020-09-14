В 7 областях назначили новых глав прокуратур [ Редактировать ]
В понедельник, 14 сентября, Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Генпрокурор Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова.
Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.
Также руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области Виктора Приходько.
В ОГУ отметили, что прокуроры успешно прошли оценивание по критериям профессиональной компетентности, этики и добропорядочности.
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