Рухається він, як справжня комаха, імпульс для руху надають магніти

Робота-багатоніжку спроектували швейцарські науковці. Рухається він, як справжня комаха, імпульс для руху надають магніти. Вчені кажуть, якщо вдасться зменшити модель, апарат можна буде використовувати для хірургічних операцій.

Річард Гу, аспірант Федеральної вищої технічної школи Цюриха: