Вповзатиме у людське тіло: швейцарці показали робота-багатоніжку [ Редактировать ]
Робота-багатоніжку спроектували швейцарські науковці. Рухається він, як справжня комаха, імпульс для руху надають магніти. Вчені кажуть, якщо вдасться зменшити модель, апарат можна буде використовувати для хірургічних операцій.
Річард Гу, аспірант Федеральної вищої технічної школи Цюриха:
Передні ніжки утворюють хвилю, яка передається заднім, і так рухає усе тіло вперед, як у справжньої багатоніжки. Думаю, така технологія дозволить нам створити роботів, які зможуть проникати й усередину людського тіла, щоб доставляти ліки до певного органу.
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