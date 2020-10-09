В пятницу, 9 октября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House заявил, что Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает на сайте президента.

По его словам, саммит необходим, так как все политические решения по урегулированию на Донбассе принимают лидеры Украины, России, Германии и Франции.

По его словам, Киев заинтересован в скорейшем проведении такой встречи, поскольку война продолжается именно на украинской территории.

В этом нас поддерживают наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ.

Также Ермак рассказал о том, когда пройдут переговоры "нормандской четверки".