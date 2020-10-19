Сінгапур стане першою у світі країною, де паспорти замінять технологією сканування облич. Система запрацює з наступного року. Щоб відкрити рахунок у банку чи пройти перевірку в аеропорту, посвідчення особи більше не потрібно.

У такий спосіб можна буде підтвердити й особу студентів, які складають іспити. Водночас правозахисники застерігають: оцифровані дані можуть потрапити до рук злочинців.

Том Фішер, науковий співробітник міжнародної організації Privacy International:

Потрібно пильно стежити, щоб дані громадян не використовували без їхнього відома та згоди. Інакше технології можуть надати урядові й комерційним структурам, як-от: банкам, фактично необмежені можливості.

Шеннон Вонг, студентка: