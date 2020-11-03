Премьер-министр Великобритании извинился за "болезненную" изоляцию страны и уверил, что это "единственный способ обеспечить светлое будущее". Об этом сообщает The Sun.

Перед лицом противодействия со стороны депутатов и представителей бизнеса, которые заявили ему, что страна скатывается к "авторитарному" режиму, премьер-министр предупредил о "реальной угрозе" для Национальной службы здравоохранения, когда тысячам людей, возможно, придется постоять за себя.

Джонсон предупредил, что грядут тяжелые времена, но он надеется, что коронавирус будет побежден весной.

По его словам, цель на следующие четыре недели - снизить вдвое уровень заражения.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Англии объявили локдаун.