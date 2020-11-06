В Верховной Раде Украины появился еще один народный депутат. Присягу депутата принял Андрей Шараскин, сообщает "РБК-Украина".

"Перед вступлением в должность народный депутат Украины приносит присягу перед Верховной Радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

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После того, как парламентарий принял присягу, спикер Рады объявил о его вхождении в состав фракции "Голос".

Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос". В Верховной Раде он займет место экс-депутата Святослава Вакарчука.

При этом ЦИК признала избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации.

Напомним, 26 июня 2020 года "Голос" лишил Вакарчука мандата.

Ранее сообщалось, что Вакарчука в Раде заменит жена экс-министра обороны.