ОАСК просят признать противоправным результаты опроса Зеленского [ Редактировать ]
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев относительно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины.
в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе.
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