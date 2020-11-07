В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев относительно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины.

в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе.