Астрофизики из Университета Париж-Сакле обнаружили во Вселенной материю, которая создавала все космические тела. Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.

Космическое пространство на 60 процентов состоит из обычного вещества, а на 40 процентов – из скрытой материи. Она формирует звезды, планеты и галактики. Однако остается не обнаруженной, скрытой в виде горячего газа, укрываемого космической паутиной.

Отмечается, что ученые использовали во время исследования материалы 30-летней давности. Исследования астрофизиков показали, что горячий газ в космической паутине оказывает общее влияние на общий космический микроволновый фон.

Читайте также, астрономы создали крупнейшую 3D-карту Вселенной. В ее был разработке был задействован искусственный интеллект.