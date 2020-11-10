Петиция за отставку Сытника набрала больше необходимых для рассмотрения президентом 25000 подписей, но половину голосов "срезают" в Офисе президента. Так только за один день количество голосов на странице петиции уменьшилась на 900.

О манипуляции Офиса президента с обращениями граждан пишет "Обозреватель". Речь идет о петицию на сайте Президента №22 / 103760-эп "Освободить Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины с занимаемой должности". На сегодня зарегистрировано 26008 голосов тех, кто подписал петицию.

Этого достаточно для рассмотрения петиции президентом Украины согласно нормам действующего законодательства (петиция рассматривается президентом, если она набрала 25 000 подписей). Однако засчитаны только 14413 голосов, то есть лишь около половины. С другими петициями на сайте президента такого раньше никогда не происходило.

"История со "срезанием" голосов всплыла еще в начале голосования. Тогда на запрос журналистов Офис президента ответил, что это временное явление, связанное с "верификацией". Однако, во-первых, верификация через электронную подпись или Bank ID проходит непосредственно при подписании петиции. Во-вторых, за почти три месяца голосования ситуация с зачислением голосов отнюдь не улучшилась. А в-третьих, по факту происходит не "проверка голосов" и их "временное" незачисление, а откровенная манипуляция - списание уже зарегистрированных подписей, - пишет издание. - К примеру, так, как это произошло 30 октября. В тот день 900 уже зарегистрированных голосов были просто украдены. Еще 29 октября на счетчике было 14 528 голосов. А уже 30 октября - 900 голосов меньше".

"Почему это происходит? Электронная петиция, адресованная соответственно президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, рассматривается в особом порядке при условии сбора за ее поддержку не менее 25 000 подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования петиции. Об этом говорит Закон Украины "Об обращении граждан". Необходимое количество голосов уже собрано, даже с запасом. Срок сбора голосов в поддержку истекает 15 ноября. Однако все три месяца каждый день голоса сознательно "срезались", чтобы не достичь показателя в 25 000 голосов, и петиция не попала на рассмотрение Зеленскому, который будет обязан согласно действующему закону ее рассмотреть. Ни с одной другой петицией за всю историю существования института коллективных обращений в электронной форме к субъекту властных полномочий таких откровенных манипуляций никогда не происходило ", - пишет "Обозреватель".

Напомним, что согласно статье 24 Закона Украины "Об обращении граждан", должностное лицо, виновное в нарушении законодательства об обращении граждан, несет гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.