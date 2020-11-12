Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности - "от работы не изолировался". Об этом глава государства заявил в эфире одного из телеканалов.

"COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую я достаточно хорошо ", - сообщил президент.

Он отметил, что третий день находится на самоизоляции, но "не изолировался от работы".

"Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные звонки, переговоры и личные, даже вот такие, теплые встречи", - отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский заболел COVID-19.