Зеленский рассказал о работе на самоизоляции [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности - "от работы не изолировался". Об этом глава государства заявил в эфире одного из телеканалов.
"COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую я достаточно хорошо ", - сообщил президент.
Он отметил, что третий день находится на самоизоляции, но "не изолировался от работы".
"Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные звонки, переговоры и личные, даже вот такие, теплые встречи", - отметил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский заболел COVID-19.
по теме
Зеленская отметила, что из-за болезни мужа вынуждена также быть на самоизоляции
Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус
Президент написал письмо премьеру
Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций
Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с Европейским союзом нет