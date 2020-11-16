"Маски нужно носить и после вакцины от COVID-19" - инфекционист [ Редактировать ]
Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании.
Об этом сообщает Голос Америки.
По его словам, даже если вакцина будет эффективной на 90%, не всегда можно знать, насколько вакцина эффективна для конкретного человека.
"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину", - заявил Фаучи.
Он добавил, что вакцина снимет тревогу, однако не рекомендует отказываться от средств защиты.
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