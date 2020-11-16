ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси [ Редактировать ]
Европейский союз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси. Такое решение министры иностранных дел ЕС приняли после смерти Романа Бондаренко, которого избили в Минске.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.
"Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал Джозвяк.
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