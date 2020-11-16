Европейский союз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси. Такое решение министры иностранных дел ЕС приняли после смерти Романа Бондаренко, которого избили в Минске.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал Джозвяк.

Ранее Лукашенко пригрозил Украине санкциями.