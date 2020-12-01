Во вторник, 1 декабря, был опубликован отчет по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Там говорится о том, что недавние решения Конституционного суда Украины (КСУ) поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение судебной реформы.

В частности, в отчете указано, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов. Так, Высший антикоррупционный суд вынес свои первые вердикты, улучшилось сотрудничество между САП и НАБУ.

Но в ЕС подчеркивают, что количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.

Отдельно отчет упоминает о последних решениях Конституционного суда Украины, заявляя, что они поставили под сомнение достижениях страны в борьбе с коррупцией. В ЕС считают, что события вокруг КСУ подтвердили жизненную необходимость серьезной судебной реформы.

Ранее у Зеленского назвали пути выхода из кризиса КСУ.

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