Урочисто відкрили - й одразу закрили. У Харкові лікарня, в якій підготували 60 місць для хворих на COVID-19, - досі не приймає пацієнтів. Лікарі, медпрепарати й кисень - усе готове, але інфікованих сюди НЕ везуть. Чому?

Офтальмологічний корпус Харківської обласної лікарні. Він має стати ще одним місцем, де прийматимуть хворих на COVID-19. Два з половиною місяці ремонтували другий поверх, прокладали кисневі траси - показали журналістам, що врешті готові приймати пацієнтів. Та вже другий день - медперсонал чекає, а їх не везуть.

Михайло Гладко, в. о. завідувача офтальмологічного відділення Харківської обласної лікарні:

Наше відділення розраховане на 60 ліжок, 6 з них - інтенсивної терапії. Працює бригада по 8 лікарів. Ми відкрилися, ми готові приймати хворих, чому їх не везуть, я не знаю.

В іншій, інфекційній лікарні кажуть: з 290 наявних ліжок на сьогодні зайняті 260. Є проблеми з киснем.

Павло Нартов, головний лікар Харківської інфекційної лікарні:

Ситуація напружена, вона вже декілька місяців. З киснем теж є деякі проблеми, зараз виділені кошти з державного бюджету для розширення кисневої мережі. Ми плануємо наразі до кінця року розширити цю мережу до 120 точок.

Чиновники пояснюють: до маршруту "швидких" обласну лікарню не вносили, щоб не було конфліктів з будівельниками, які відмовляються доробляти ремонти, бо бояться заразитися.

Тарас Пастух, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації:

Враховуючи прохання самих будівельників, бачачи не готовність 2-3-4 денного терміну, ми прийняли рішення продовжити ще госпіталізацію в залізничній лікарні, інші лікарні, де є достатньо місця. Для того, щоб не пересікати хворих на COVID-19 разом з тими людьми, які сьогодні тут працюють. Тобто це абсолютно нормальна робоча ситуація.

Будівельники, які закінчують прокладати тут кисневі траси, кажуть: дехто таки побоюється.

Андрій Осипов, будівельник:

Серед колег і серед тих, хто всередині працює, чули про такі настрої? - Бояться. Захворіти бояться.

А от чому медиків не попередили, що хворих до них поки що не привозитимуть, чиновники так і не пояснили.