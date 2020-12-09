У Мексиці почали виготовляти новорічні піньяти. П'яти або семикутна зірка у цій країні символізує зло. А розбивання цієї фігури з зав'язаними очима - національна різдвяна традиція. Так, ламаючи піньяту, людина бореться зі спокусами та страхами.

Виготовляють таку іграшку з пап'є-маше та прикрашають різнокольоровим папером. До середини насипають солодощі, які й випадають з потрощеної зірки. Кому першому вдасться дістатися до цукерок - отримає благословення на весь наступний рік.