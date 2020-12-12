У відомого радянського актора Валентина Гафта зупинилося серце [ Редактировать ]
Помер Валентин Ґафт. У відомого радянського актора сьогодні зупинилося серце - не витримало наслідків інсульту. Гафту було 85. Тож, чим він запам'ятався українцям? І де прощатимуться з актором? Богдан Вербицький продовжить.
Більшість його ролей у кіно - другорядні. Та це не завадило йому стати улюбленцем пострадянської публіки. Актор Валентин Ґафт неодноразово приїжджав в Україну на гастролі з творчими вечорами. І цим викликав справжній ажіотаж і серед журналістів.
-Купа камер, він сідає на стілець. -Я неловко чувствую себя. Честное слово. -і серед глядачів!
На творчі вечори Ґафта квитки у столиці розкуповували за місяць! На сцені актор ділився спогадами про життя та, звісно, розповідав свої знамениті епіграми.
Все знают Мишу Козакова. Всегда отца, всегда вдовца. Начала много в нём мужского. Но нет мужского в нём конца.
Це - виступ Ґафта 2005 року в оперному театрі столиці. До речі, в Київ актор приїжджав регулярно. Бо тут і українське коріння було, а ще...
Валентин Ґафт, актор:
Я всегда слышал украинскую речь. Всегда воспоминания о Киеве, как о самом прекрасном, драгоценном городе, где встретились мои родители.
Та справжнім домом Валентин Йосипович вважав театр, в якому працював. У московський "Соврємєннік" люди приходили радше не на вистави, а "на Ґафта".
Валентин Ґафт, актор:
В театре, в Современнике я работаю уже 39 год. Столько не живут.
Саме там і прощатимуться з актором. Хоронитимуть Ґафта 15 грудня.
Валентин Ґафт, актор:
Жизнь короткая очень, понимаете. Всё с собой взять нельзя. Нужно с чем-то мириться и нужно быть щедрым человеком. И ничего не жалеть.
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