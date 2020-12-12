У відомого радянського актора сьогодні зупинилося серце - не витримало наслідків інсульту

Помер Валентин Ґафт. У відомого радянського актора сьогодні зупинилося серце - не витримало наслідків інсульту. Гафту було 85. Тож, чим він запам'ятався українцям? І де прощатимуться з актором? Богдан Вербицький продовжить.

Більшість його ролей у кіно - другорядні. Та це не завадило йому стати улюбленцем пострадянської публіки. Актор Валентин Ґафт неодноразово приїжджав в Україну на гастролі з творчими вечорами. І цим викликав справжній ажіотаж і серед журналістів.

-Купа камер, він сідає на стілець. -Я неловко чувствую себя. Честное слово. -і серед глядачів!

На творчі вечори Ґафта квитки у столиці розкуповували за місяць! На сцені актор ділився спогадами про життя та, звісно, розповідав свої знамениті епіграми.

Все знают Мишу Козакова. Всегда отца, всегда вдовца. Начала много в нём мужского. Но нет мужского в нём конца.

Це - виступ Ґафта 2005 року в оперному театрі столиці. До речі, в Київ актор приїжджав регулярно. Бо тут і українське коріння було, а ще...

Валентин Ґафт, актор:

Я всегда слышал украинскую речь. Всегда воспоминания о Киеве, как о самом прекрасном, драгоценном городе, где встретились мои родители.

Та справжнім домом Валентин Йосипович вважав театр, в якому працював. У московський "Соврємєннік" люди приходили радше не на вистави, а "на Ґафта".

Валентин Ґафт, актор:

В театре, в Современнике я работаю уже 39 год. Столько не живут.

Саме там і прощатимуться з актором. Хоронитимуть Ґафта 15 грудня.

Валентин Ґафт, актор: