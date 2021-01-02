В субботу, 2 января, на территории Украины синоптики осадков не прогнозируют, практически на всей территории страны ожидается плюсовая температура.

Так, на западе Украины температура воздуха составит днем от +4 до +8 градусов, а ночью от -3 до -1 градусов. В северных областях температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов днем и от 0 до +2 градусов ночью.

На востоке Украины столбик термометра покажет днем от +2 до +4, а ночью от 0 до +2. В южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, а ночью от 0 до +3 градусов.

В столице в этот день также без осадков, температура воздуха составит днем от +4 до +6 градусов, а ночью от 0 до +2 градусов.

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