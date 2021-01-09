Усиленный карантин в Украине должен помочь предотвратить введение жесткого локдауна. В частности, с запретом украинцам покидать дома. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если бы мы вчера не ввели усиленные противоэпидемические меры, уже ориентировочно через три недели пришлось бы вводить настоящий локдаун - с полным запретом гражданам покидать дома, кроме тех, кто обеспечивает ключевые инфраструктуры страны", - отметил Степанов.

По его словам, бизнесу дали целый месяц на подготовку к карантину.

"Люди, в свою очередь, имели возможность заблаговременно приобрести товары, которые им будут необходимы в течение 16 дней ", - добавил Степанов.

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