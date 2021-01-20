"Президент, що не розв'язував війн": Дональд Трамп звернувся до народу [ Редактировать ]
Поки ще чинний президент США - Дональд Трамп - звернувся до народу. У прощальній промові очільник Білого дому перерахував свої досягнення на посаді, якими він особливо пишається.
Нагадав, що його адміністрація досягла низки "історичних мирних угод"на Близькому Сході. Також Трамп назвав себе першим президентом США за останні десятиліття, "який не розв'язав нових війн". Трамп наголосив це лише початок його політичного руху.
Дональд Трамп, 45-й президент США:
Ми розпочали місію, зробити Америку знову великою, для всіх американців. Закінчивши свій термін, як 45 президент Сполучених Штатів, я стою перед вами і по-справжньому пишаюсь тим, чого ми досягли разом. Я особливо пишаюся, що став першим президентом за останні десятиліття, який не почав нових воєн.
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