Поки ще чинний президент США - Дональд Трамп - звернувся до народу. У прощальній промові очільник Білого дому перерахував свої досягнення на посаді, якими він особливо пишається.

Нагадав, що його адміністрація досягла низки "історичних мирних угод"на Близькому Сході. Також Трамп назвав себе першим президентом США за останні десятиліття, "який не розв'язав нових війн". Трамп наголосив це лише початок його політичного руху.

Дональд Трамп, 45-й президент США: