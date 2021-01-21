США приостановили строительство стены на границе с Мексикой [ Редактировать ]
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приостановило строительство стены между США и Мексикой. Причиной этому является изучение указа президента Джо Байдена об остановке строительства стены.
Об этом заявил пресс-секретарь инженерного корпуса армии США Райни Брансон в комментарии CNN.
"Инженерный корпус армии США примет соответствующие меры и будет координировать наши действия с Министерством обороны и нашими партнерами из Министерства внутренней безопасности США, а также таможенной и пограничной службами", - сообщил он.
Отмечается, что инженерный корпус армии США контролирует контракты на строительство пограничной стены.
"Мы следуем указаниям относительно того, как необходимо реализовать приостановку строительства", - добавил Брансон.
Ранее сообщалось, что Байден подписал первые 17 указов на посту президента США. Новый глава государства намерен "быстро и в агрессивной манере" отменить ряд ключевых инициатив своего предшественника Дональда Трампа.
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