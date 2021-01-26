Ведмідь погнався за туристом на гірськолижному курорті [ Редактировать ]
На гірськолижному курорті в Румунії ведмідь влаштував погоню за туристом. На відео, яке знімали люди з підйомника, видно, як лижник спускається схилом, а за ним клишоногий.
Чоловік покинув наплічник й дременув навтьоки. Йому пощастило, ведмідь припинив гонитву.
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