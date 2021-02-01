Синоптики прогнозують, що цей лютий буде теплішим, ніж зазвичай. Середня температура від мінус трьох до плюс одного. Це на кілька градусів вище норми. Докладніше про погодні зміни, які на нас очікують найближчим часом - Анна Філь.

Це засніжені поля під Бобринцем на Кіровоградщині. Агроном Віталій Миколайович перевіряє посіви озимої пшениці.

За зиму Віталій спокійний. Сильних морозів, які б нашкодили посівам, уже давно не буває. Його більше турбує - літня посуха. Каже, у його кооперативі вже замислилися про аграрну революцію. Не садити більше кукурудзи, бо вологи для неї бракує. Натомість освоюють нові культури.

Віталій Ланецький, агроном:

З'явився озимий горох, погодні умови дозволяють вже перезимовувати добре, давати добрі врожаї, повертаються коріандр допустім рання затяжна весна дозволяє ті ж самі ярі культури сіять, ячмінь.

Клімат в Україні змінюється і це вже очевидно. І зима тепліша, і літо спекотніше. При цьому - і снігу, і дощів - стає менше. Почастішали - посухи.

З іншого боку, у довше літо можна по два врожаї збирати. Дехто вже вирощує ще недавно незвичні для нас нут, сорго і рис. За деякими прогнозами, до кінця століття в Україні потеплішає ще на 3-4 градуси.

А вже за 30 років до нас можуть прийти... субтропіки, як у Середземномор'ї. Яку тоді городину будемо вирощувати? Ми вже зазирнули в імовірне аграрне майбутнє під Києвом.

Такі джунглі поки що можуть вижити лише в теплиці. Її господар - пан Анатолій - сконструював за власним проєктом. Поки надворі хурделить, тут гілки тріщать під вагою апельсинів і квітнуть банани.

Та для січня - це аномалія.

Анатолій Патій, власник теплиці:

Рослини реагують дуже чутливо особливо цитрусові. Лимони вони вже в лютому починають цвісти, коли день збільшується, уявіть собі вони навіть у листопаді і грудні починали цвісти.

Кліматологи кажуть: у розпалі природне потепління - це звичний для планети процес, який час від часу повторюється. Але природна тенденція нині втричі посилюється впливом людини.

Україна потепління відчуває на собі сильніше, ніж деякі країни. Усе тому, що ми перебуваємо на температурному кордоні!

Вот контраст, теплая субтропическая воздушная масса и арктическая холодная. Вот мы под борьбой этих систем.

Але погоду в нас робить не лише ця боротьба стихій. А ще й далека тихоокеанська течія Ель-Ніньйо. Вона раз на кілька років змінює температуру й це впливає на всю планету. Цього року восени течія стала холодною - і вже тоді синоптики знали, що взимку будуть і морози, і сніг.

Владислав Тимофєєв, метеоролог:

С начала года уже прошло - будет шестой циклон. В связи с циклонами южными такие колебания - сначала тепло, дождь может быть, а потом когда он проходит, затягивает холод, снег, гололед.

За прогнозами кліматологів, українські чорноземи піскам у цьому столітті не поступляться. За умови, що глобальні температури зростатимуть такими ж темпами, як і зараз.