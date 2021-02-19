Господь не допоможе: у Ватикані звільнятимуть співробітників за відмову вакцинуватися [ Редактировать ]
Ватикан звільнятиме співробітників за відмову вакцинуватися проти Ковіду. Натомість тим, хто не може щепитися за станом здоров'я, пропонуватимуть іншу посаду з меншим колом контактів. При цьому платня зберігатиметься, навіть у разі пониження.
У Ватикані, найменшій державі в світі - працює кілька тисяч людей. Його програма вакцинації почалася в січні, і вісімдесяти чотирирічний Папа Франциск був одним із перших, хто отримав щеплення.
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