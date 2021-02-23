У Техасі батьки вимагають компенсацію за смерть сина [ Редактировать ]
Американські енергетики відновили електропостачання в Техасі. Через найсильнішу за останні 30 років снігову бурю - тисячі жителів штату майже тиждень жили без світла.
Понад пів сотні американців - померли. Одна з родин, яка через блекаут втратила сина, тепер вимагає в суді - сто мільйонів доларів компенсації. На чий бік пристане Феміда? Розкаже Дмитро Анопченко.
Ситуація в Техасі показала, наскільки Америка (інфраструктуру якої розробляли кілька десятиліть тому) не готова до кліматичних змін. Під час нещодавньої снігової бурі видобуток нафти знизився на третину, вийшла з ладу система водогонів, паралізований рух на автотрасах, зірвана вакцинація. І все тому, що через обмерзання на межі катастрофи опинилась електрична мережа штату. Почалися блекаути, кілька мільйонів людей тривалий час жили без світла - а отже, і без опалення (у Штатах воно електричне).
Техас активно переходив на "зелену енергетику", але не подумав про наслідки. Через небачені холоди в штаті зупинилась майже половина вітряків, а там це зараз друге за потужністю джерело електроенергії. Щоб зберегти електрику для лікарень, поліції та пожежних депо, - почалися планові вимкнення, для американців це - небачене явище.
Енергетики заявили: вибору немає - або залишити без електрики мільйони споживачів, або вся система "впаде". І налагодити роботу електромереж їм вдалося лише за кілька діб. Люди в цей час мерзли в будинках без опалення, годинами сиділи в машинах, де хоча б є тепло, доки двигун працює.
Цей 11-річний хлопчик помер від холоду. Його родина жила в автотрейлері (на власний будинок грошей не вистачало), - і малюк замерз уві сні в крижаному салоні відрізаної від електрики автівки. Батьки віддали йому всі теплі речі, які мали, - але вранці Крістіан не прокинувся.
Один з найкращих адвокатів Техасу, зірка юридичних процесів проти великих корпорацій, взявся безоплатно захищати родину. Їхній позов до місцевих енергетиків на 100 мільйонів доларів. Звинувачення - у злочинній недбалості. Гроші за електрику комунальники збирали справно. А от у реконструкцію мереж, у підготовку своїх підстанцій до ймовірних холодів (а клімат на наших очах змінюється, це не для кого не секрет) - інвестувати не хотіли.
Якщо Феміда стане на бік батьків Крістіана - до цього позову може весь Техас доєднатися. Усі, хто цими днями мерз, страждав, хворів... Зокрема, і родини 58 людей, які загинули через негоду... І загроза виплачувати мільйонні компенсації якраз і змусить власників електричного бізнесу всю систему змінювати. У них тепер є вибір - терміново інвестувати в реконструкцію, або знову і знову виплачувати кошти родинам, яким вони за угодою зобов'язані безперебійно постачати електрику. І розуміючи це, бізнес уже зараз просить позики. Щоб змінювати застарілу систему, уникнути нових блекаутів і нових смертей.
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