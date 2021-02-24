Реконструкція завдовжки майже в 10 років. Найбільший міський палац культури в Миколаєві не можуть повноцінно використовувати. Із будівлі, зведеної в середині минулого століття, вирішили зробити сучасний багатопрофільний заклад. Зібрали документацію, створили проєкт та навіть почали роботи - знесли частину будівлі.

Але до сьогодні роботи виконали лише на 6%. Загальмувало фінансове питання. З'ясувалося, що це непомірні витрати для міського бюджету. Докладніше - у наступному сюжеті.

Сотні заходів у рік, десятки гуртків, понад тисячу вихованців. Палац культури "Молодіжний" уже давно потребував розширення. Утім у старій будівлі ще радянських часів це було неможливо. Тож вирішили діяти в іншому напрямку і розробили 2012 проєкт повної реконструкції. У Миколаєві мав з'явитися унікальний культурний центр із принципово новою концепцією роботи, із сучасною глядацькою залою.

Юлія Захарова, директорка Миколаївського палацу культури "Молодіжний":

Здесь все возможные репетиторские курсы. Раз. Всевозможные кружки, которые занимаются искусством. Что мне не хватает, я хочу это сделать. Клубы юных техников". "Я хочу, чтоб у меня были молодежные газеты, молодежные СМИ, молодежный центр"

Будівельні роботи мали завершити наприкінці 2020. Але ось який вигляд сьогодні має амбітний проєкт.

Это фундамент зрительного зала, дальше еще будет сцена большая.

Від літа на будівництві жодної людини. Підрядник не отримав повного розрахунку навіть за вже зроблене. У міста грошей немає. Остаточний кошторис зріс майже учетверо. Із дев'яноста мільйонів гривень дев'ять років тому.

Юрій Любаров, начальник Управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради:

Без підтримки держави місто не впорається з таким проектом, тому що взагалі цей проект не регіонального рівня. Можна казати, що він державного рівня. Тут можна буде проводити і міжнародні фестивалі, і великі концерти.

Проведення тендеру на реконструкцію закладу без наявних коштів та затвердженої документації прокуратура вважає порушенням інтересів громади. І вже оскаржує конкурс у суді. Депутати міської ради нового скликання занепокоєні, що палац може перетворитися в черговий довгобуд. А на роботи вже витрачені мільйони бюджетних коштів.

Артем Ільюк, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя"в Миколаївській міськраді:

Мне как человеку, который много лет опекался судьбой ДК "Молодежный" и был одним из инициаторов реконструкции такого масштаба больно и обидно смотреть на то, что происходит. Большая стройка она здесь и это может стать объединяющим фактором, не только для Николаева, но и для юга Украины. Это уникальный объект, который надо восстановить. Хочется, чтобы это был ДК, где резвятся дети, учатся и развивается будущее поколение.

Якщо будівництво законсервують, Миколаїв залишиться без найбільшого закладу культури. Вирішити фінансову проблему має спільна робота кабміну та місцевої влади, переконані в опозиції. Зі свого боку обіцяють взяти питання під контроль та стежити за витратою бюджетних коштів.