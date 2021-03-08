Мандати на стіл. Керівництво Християнсько-Демократичного союзу вимагає від двох своїх депутатів негайно піти з Бундестагу - через те, що ті заробили на пандемії коронавірусу. У чому саме звинувачують політиків?

Лави ХДС/ХСС у німецькому парламенті трохи порідшали. Два депутати добровільно пішли з фракції та заявили, що більше не балотуватимуться до Бундестагу. Утім, колегам по політичній силі цього замало. Вони вимагають від парламентаріїв не чекати кінця каденції і вже зараз скласти мандати.

У центрі скандалу - вже колишній заступник голови фракції ХДС/ХСС Георґ Нюсляйн і рядовий депутат Ніколас Льобель. Обох підозрюють у корупції та зловживанні парламентським мандатом. Навесні минулого року, Нюсляйн і Льобель пролобіювали інтереси фірм, у яких держава закупила медичні маски. І отримали за це дуже солідні комісійні. Нюсляйн заробив на посередництві 660 тисяч євро, Льобель - трохи менше як 250 тисяч. Коли про ці гонорари дізналися ЗМІ, політики негайно покинули фракцію. А в партії заявили: їм не місце і в парламенті.

Ральф Брінкхауз, голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі:

Ця ситуація дуже шкодить іміджу фракції і всього парламенту. Це удар для усіх депутатів, які під час кризи COVID-19 робили все, аби допомогти державі, не думаючи про власні фінансові інтереси. Пан Нюсляйн та пан Льобель уже заявили про вихід з фракції. Думаю, вони повинні здати і депутатські мандати.

Найближчим часом християнські демократи планують перевірити всіх депутатів, які допомагали уряду закупити засоби індивідуального захисту. І впевнитися, що вони керувалися суто державними інтересами.

Не мовчать і представники інших партій. Там теж вважають, що ці депутати мають негайно піти з парламенту. А ще повернути зароблені на епідемії гроші. На двох - це майже мільйон євро.

А ще масковий скандал точно пришвидшить рішення про створення так званого реєстру лобістів. Про його запровадження вже попередньо домовилися партії, що входять до керівної коаліції. У майбутньому всі лобісти, які працюють із депутатами Бундестагу, представниками уряду чи окремих міністерств, будуть змушені заносити дані про себе у спеціальний реєстр. Повідомляти, на кого вони працюють і скільки грошей витрачають на лобістську діяльність. За порушення передбачені штрафи до 50 тисяч євро.