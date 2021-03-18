Український президент не бачить підстав припиняти вакцинацію "Ковішилдом", а це, нагадаю, є генериком "Астразенеки". Адже в нас - жодних серйозних наслідків не зафіксовано.

Тема імунізації була однією з головних сьогодні на зустрічі Володимира Зеленського з литовським колегою Ґітанасом Науседою. Той приїхав в Україну із дводенним візитом.

Про що домовилися лідери країн і чим готовий поділитися з Києвом Вільнюс - розкаже Анна Філь.

Від самого ранку Маріїнський парк закритий для сторонніх. Біля резиденції президента чергує охорона, поруч з українськими майорять литовські прапори.

Через карантин Маріїнський палац відчиняє двері для почесних гостей нечасто. За останній рік тут побували лише четверо іноземних лідерів.

Президент Литви мав відвідати Україну ще минулого березня. Однак кордони закрили, візит відклали. Нині Ґітанас Науседа - вперше в Києві

Після протокольних урочистостей у президентів зустріч віч-на-віч. І переговори на рівні делегацій. Литовський лідер сам зізнався: "привіз із собою пів кабміну". Урядовці підписали низку угод - про співпрацю в енергетиці, транспортній і культурній галузях. Головний документ - декларація про європейські перспективи України. У ній Литва зобов'язалася допомагати Києву зі вступом до ЄС.

Володимир Зеленський, президент України:

Україна в ЄС це не якась далека фантастична мрія. Це стратегічна досяжна мета, яку ми хочемо втілити якомога раніше, сформувавши широку коаліцію країн ЄС які в хорошому сенсі цього слова стануть лобістами України.

Порушили також питання протидії Росії. Ґітанас Науседа запевнив, що чинитиме спротив будівництву "Північного потоку-2", адже російський газогін робить Європу залежною від Кремля. І закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Москви через загострення на Донбасі.

Ґітанас Науседа, президент Литви:

Литва завжди підтримувала і підтримуватиме спроби України боротися з нападником. Я окремо звертаюся до українських військових, які демонструють неабияку сміливість: ваша звитяга - це любов до своєї Батьківщини, і ваша мужність нас надихає. Ми - з вами.

Оцінив литовський президент і впровадження реформ в Україні. Утім нагадав: із судовою системою і антикорупційними органами досі є проблеми.

Ґітанас Науседа, президент Литви:

Ви на правильному шляху. І наші сподівання, наші бажання, щоб на цьому шляху ви ще трохи-трохи швидше йшли.

Не оминули увагою і питання імунізації. Чи поділиться Литва з Києвом надлишковими вакцинами, як обіцяла раніше, очільник Литовської республіки не уточнив. Сказав лише, що підтримує справедливий розподіл вакцин. І закликав не перейматися тим, чи безпечна "Астразенека" - мовляв, сам готовий щепитися нею. Щойно черга дійде. От тільки Литва використання цього препарату тимчасово припинила. Україна ж такого наміру не має.

Володимир Зеленський, президент України:

Це серйозна дуже протидія інформаційна проти цієї вакцини, вона найдоступніша на рівні України поки що підстав зменшити вакцинацію Астразенека я, чесно кажучи, не бачу.

Візит литовського президента в Україну - дводенний. У п'ятницю Ґітанас Науседа виступить у Верховній Раді. А в липні запросив українського колегу у Вільнюс.