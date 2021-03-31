В городе Славута Хмельницкой области появится мобильный госпиталь для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Славутского горсовета.

Обустройство больницы будут осуществлять сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины совместно с органами местного самоуправления Славутской общины.

Госпиталь является автономным и имеет возможность разместить до 120 койко-мест и в соответствии с табелем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения, укомплектованный оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Ранее мы писали, что госпиталь для инфицированных коронавирусной инфекцией, который был выстроен в Ивано-Франковской области полностью готов к приему пациентов. Мобильное медучреждение было принято решение открыть на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Кроме того, в Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе и превышением эпидпорога.

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