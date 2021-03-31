В Киеве начнут отключать отопление с 5 апреля 2021 года. По прогнозу температура воздуха будет повышаться. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал на брифинге, который транслировался в Youtube.

Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу требуется около 5 дней.

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию. Тогда, по нормативам, городские службы могут отключить отопление.

Впрочем, социальные объекты - больницы, детские сады и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений.

Ранее мы писали о том, что тариф на отопление снова вырос: названа причина. Ранее "Подробности" опубликовали пошаговую инструкцию о том, как правильно оформить субсидию. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.