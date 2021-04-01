Украина поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе [ Редактировать ]
Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поднимет вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе. При этом она заинтересована в постоянном режиме "тишины".
Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.
При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.
"Я (на ТКГ, - ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.
Ранее Кравчук жестко высказался и упрекнул Путина из-за обострения на Донбассе.
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