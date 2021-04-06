В Нігерії бойовики взяли штурмом в'язницю [ Редактировать ]
Штурм в'язниці в Нігерії. На свободі опинилися майже дві тисячі арештантів. Нігерійські бойовики прибули під стіни тюрми вночі.
Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також жбурляли саморобні вибухові пристрої. Напад тюремники відбили, але під час бою втекли 1844 в'язні.
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