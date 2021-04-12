Восстановление мира на востоке страны, увеличение финансирования медицины и повышение эффективности борьбы с эпидемией, снижение тарифов - на таких вопросах должен сосредоточиться парламент. Пока Верховная Рада не начнет их рассматривать, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не будет участвовать во внеочередных заседаниях. Об этом Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник, 12 апреля.

Он отметил, что сегодня людей больше всего беспокоят три вопроса. "Первое – это обострение конфликта на востоке страны. Люди взволнованы, их нужно успокоить, а не будоражить общество воинствующей риторикой. Второе - борьба с эпидемией и проваленная вакцинация. По смертности от COVID-19 Украина уже вышла на первое место в Европе. И третье – заоблачные коммунальные тарифы. Отопительный сезон был очень трудным для людей, они выходили на улицы с протестными акциями", – отметил народный депутат.

Юрий Бойко акцентировал, что для решения этих вопросов в парламенте зарегистрированы соответствующие законопроекты.

"Прежде всего, это законопроекты по урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений, разработанные фракцией ОП-ЗЖ. Что касается решения тарифного вопроса, то в Верховной Раде зарегистрировано несколько соответствующих законопроектов авторства разных фракций. И я уверен, что здесь будет общая позиция многих депутатов. Также парламент должен принять изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и борьба с эпидемией проходила более эффективно. Вакцина должно производиться в Украине. У нас есть необходимые производственные мощности, у нас остались научные кадры. Если нет технологии, то ее нужно приобрести. Страна с 40-миллионным населением не может критически зависеть от импорта", – отметил он.

Но, по словам Юрия Бойко, на повестке дня внеочередного заседания ВР, как и в прошлый раз, в основном второстепенные вопросы.

"Эти законодательные инициативы по малозначимым вопросам сегодня абсолютно не интересны людям. И если мы не хотим, чтобы в результате позиции монобольшинства эта каденция парламента завершилась с уровнем доверия в 4%, как это было с прошлым созывом, то мы должны сосредоточиться на проблемах, которые волнуют граждан. Если этого не будет происходить, фракция ОП-ЗЖ не будет участвовать во внеочередных заседаниях парламента. Приходить в зал для участия в "массовке" мы не будем", – подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".