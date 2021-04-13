На украинские позиции сбросили гранаты: погиб военный [ Редактировать ]
С начала суток, 13 апреля, на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие. Один военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, недалеко от поселка Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных "минскими договоренностями" минометов 82-го калибра.
Вблизи поселка Первомайское враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.
Еще двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.
По данным разведки, Россия завершит процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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