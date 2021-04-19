Шість із половиною тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Майже дві тисячі хворих ушпиталили. Найбільше нових заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Миколаївщині.

Від початку протиковідної імунізації - вакцинували понад 450 тисяч українців. Напередодні в країні почали щеплювати американським препаратом Pfizer.

Перші ін'єкції зробили пацієнтам у Київській області, а відсьогодні її використовуватимуть по всій країні. Імунізуватимуть літніх людей, надзвичайників і прикордонників.

Загалом зі США прибуло 117 тисяч доз нової вакцини. Раніше в Україні щеплювали препаратами "Ковішилд" і "Коронавак". Нині в МОЗі розробляють оновлення протоколу лікування коронавірусу.

Ірина Садов'як, перший заступник міністра охорони здоров'я України: