МОЗ України розроблює нові схеми лікування дітей від коронавірусу [ Редактировать ]
Шість із половиною тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Майже дві тисячі хворих ушпиталили. Найбільше нових заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Миколаївщині.
Від початку протиковідної імунізації - вакцинували понад 450 тисяч українців. Напередодні в країні почали щеплювати американським препаратом Pfizer.
Перші ін'єкції зробили пацієнтам у Київській області, а відсьогодні її використовуватимуть по всій країні. Імунізуватимуть літніх людей, надзвичайників і прикордонників.
Загалом зі США прибуло 117 тисяч доз нової вакцини. Раніше в Україні щеплювали препаратами "Ковішилд" і "Коронавак". Нині в МОЗі розробляють оновлення протоколу лікування коронавірусу.
Ірина Садов'як, перший заступник міністра охорони здоров'я України:
Ми зараз працюємо над новим оновленням де будуть надані рекомендації щодо антикогулянтної терапії у дітей, а також важливим розділом на сьогоднішній день - це надання допомоги вагітним під час ковіду. Цей протокол також готується до оновлення і найближчим часом ми вас про нього проінформуємо.
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