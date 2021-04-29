Галапагоські острови досі отямлюються від торішнього локдауну та закриття кордонів. Аби займатися традиційним для островів зануренням у океан, потрібно мати спеціальну ліцензію. Та на її відновлення після карантину в багатьох місцевих не вистачає коштів.

Коли пандемія коронавірусу досягла Південної Америки, туристичне життя на Галапагоських островах майже зупинилося. У лютому минулого року там розпочався локдаун, який тривав 4 місяці. Гігантські черепахи, ігуани та інші види тварин залишилися на самоті, не тільки без туристів, а й без науковців.

Пелайо Салінас, старший науковий співробітник Фонду Чарльза Дарвіна:

Ми не могли виїхати за місто, оскільки у нас був досить суворий карантин. Окрім того, я - морський біолог, який провів кілька місяців, 3 або 4, без доступу до моря.

За минулий рік туристична сфера втратила 75 відсотків відвідувачів, а це понад 850 мільйонів доларів. Карлосу - власнику центру підводного плавання - довелося звільнити половину персоналу. І навіть після часткового послаблення карантинних обмежень, ситуація незначно покращилася.

Іноді човен Карлоса виходить у море лише з двома клієнтами - кожен платить мінімум 160 доларів. Та аби отримати з цієї справи прибуток, потрібно хоча б п'ять людей для одного занурення.

Хуан Карлос Монкайо, власник центру підводного плавання:

Локдаун був неочікуваним і швидким. Сьогодні - повідомили, завтра - закрили. Таким чином, у нас не було можливості підготуватися. У один момент просто все зачинилося.

Пандемія також вплинула й на наукову галузь. Більше половини проєктів з дослідницької діяльності, запланованої на 2020 рік, було призупинено. І навіть з тих, хто мав дозвіл на продовження діяльності, не всі виконали свої проєкти. Водночас деякі дослідники вбачають у такій перерві і переваги.

Паола Лахуатте, дослідниця та біолог Фонду Чарльза Дарвіна:

На карантині ми змогли трохи скорегувати свій проєкт і розширити уявлення про те, що нам дійсно потрібно зробити. Тепер думаємо над тим, як застосувати нову інформацію.

Близько 85 відсотків місцевої економіки залежить від туризму. Вже майже рік як архіпелаг з понад двома сотнями островів частково відкрився для мандрівників. Однак це не вирішує усіх проблем. Адже через обмеження - кількість гостей має не перевищувати 6 тисяч осіб на місяць. А це втричі менше ніж було до карантину.