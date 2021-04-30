В пятницу, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который касается механизма установления тарифов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада одобрила его во втором чтении в начале декабря 2020 года.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отметил, что одно из важных положений этого закона - внедрение публичных договоров о поставках коммунальных услуг. Это позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое состояние и гарантировать качество услуг для потребителей.

Так, с потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Потребителям вернут средства, заложенные в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению.

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