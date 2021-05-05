"Красную" зону карантина могут покинуть еще три области - Шмыгаль [ Редактировать ]
В Украине по состоянию на среду, 5 мая, в "красной " зоне карантина находятся шесть областей. Эту зону могут сократить вдвое. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совещании у президента, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.
Денис Шмыгаль отметил, что после этого в этой зоне останутся три области - Сумская, Полтавская и Запорожская.
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