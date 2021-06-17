В Мукачево задержали мошенницу, которая обещала 17-летней девушке вернуть ее возлюбленного и выманила более 60 тыс. грн. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

В полицию обратился отец девушки. Он пожаловался, что его дочь выносит из дома деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и многое другое. Все это она отдает какой-то женщине.

Следователи быстро нашли злоумышленницу - 33-летнюю жительницу Мукачево. Оказалось, что она "помогала" наивной девушке вернуть ее парня, выступая в роли посредницы между ней и выдуманной "целительницей".

Чтобы молодой человек вновь воспылал чувствами, девушка должна была заплатить "колдунье". И она выносила ценные вещи из квартиры родителей, а также перечисляла на банковский счет мошенницы деньги различными суммами от 300 до 3000 грн. Полиция установила более 40 таких эпизодов, общая сумма ущерба составила более 60 тыс. грн.

Во время обысков в квартире подозреваемой нашли часть вещей потерпевших, остальное она успела продать. Полиция открыла уголовное производство по статье "мошенничество" (ст. 190 УКУ). Следующие 3 года "мольфарка" будет колдовать в тюрьме.

Напомним, что в апреле полиция задержала цыганку-мошенницу, которая выманила у пенсионерки в Киевской области более 100 тыс. грн. Во время проведения следственных действий задержанная упала на колени перед потерпевшей и стала умолять простить ее. Бабушка даже расплакалась.