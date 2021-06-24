Визит Зеленского в США и реформы: о чем говорил Ермак с американским дипломатом [ Редактировать ]
В четверг, 24 июня, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена.
Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации в Донбассе.
Также Ермак рассказал о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.
Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны США этих усилий.
Ранее мы писали о том, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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