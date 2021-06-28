Соглашение также было подписано с 3 другими государствами/ фото: Delo.ua

Совет Евросоюза рассмотрел и подписал Соглашение, в котором прописано открытие совместного воздушного пространства с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

Помимо Украины аналогичное соглашение было подписано с Арменией, Катаром и Тунисом. Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, так как они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС.

Отмечается, что решение, принятое относительно Украины, можно использовать и на временной основе вплоть до завершения процедур, которые необходимы для вступления его в законную силу. Соглашения будут подписаны осенью, а после утверждены каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

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Кроме того, Кабинет министров Украины подписал соглашение со Всемирным банком, предусматривающее выделение 350 миллионов долларов. Теперь можно будет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли.

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