На Закарпатье произошло массовое отравление на химкомбинате, есть жертвы [ Редактировать ]
В городе Перечин (Закарпатская область) на лесохимкомбинате погиб работник. Еще четверо попали в больницу.
По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины тоже отравились.
"В результате, 38-летний работник предприятия скончался, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу. После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое – остались на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство за частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в оздоровительном лагере массово отравились дети. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.
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