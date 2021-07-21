В среду, 21 июля, министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявила о том, что неофициальное трудоустройство приведет к тому, что около полумиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже сверстников из-за нехватки необходимого страхового стажа.

По ее словам, в Украине насчитывается порядка 3,3 млн неформально занятых работников.

Еще 6,3 млн человек по разным причинам не входят в состав рабочей силы (в том числе, студенты и пенсионеры).

2,3 млн человек заняты "домашними обязанностями" и фактически не участвуют в рынке труда. Из них 2 млн человек - женщины.

Неформальная занятость создает для таких граждан своеобразную ловушку. Им может не хватить страхового стажа, требования относительно которого были установлены в 2017 году, для своевременного выхода на пенсию.

Если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет в будущем не будут иметь права на страховую пенсию. Им нужна будет отдельная социальная помощь от государства, добавила министр.

Это усиливает неравенство в обществе и создает риски бедности среди людей пожилого возраста.

Она добавила, что особенно это касается женщин, которые, как правило, получают более низкую зарплату, но при этом имеют большую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами.

Как сообщали "Подробности", повышение пенсий для украинцев старше 75 лет перенесено на 1 октября. Старикам будут ежемесячно доплачивать по 400 грн.