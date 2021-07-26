У Києво-Печерській лаврі готуються святкування річниці Хрещення Русі [ Редактировать ]
Хресна Хода до річниці Хрещення Русі стартує завтра в Києві. Віряни йтимуть від Володимирської гірки через урядовий квартал до Києво-Печерської лаври.
На чолі колони нестимуть ікону святого князя Володимира та ковчег із мощами святого. Зокрема, сьогодні до Лаври привезли чотири ікони - Почаївську, Зімненську, Касперівську та Любецьку. Прикластися до святинь зможуть усі охочі у Трапезному храмі до 28 липня, до початку вечірнього богослужіння.
Вірян, які погано почуваються, священики просять не відвідувати ходу. А ще обіцяють дотримуватися під час заходу всіх карантинних обмежень.
Митрополит Антоній (Паканич), керуючий справами Української православної церкви:
Як і минулі роки, київська міська влада також нам допомагає - вони взяли на себе досить важливі речі. Ми розуміємо, що в ці дні буде досить спекотно, треба води і вони все це будуть робити, вдячні і представникам поліції, тому що і в минулі наші церковні заходи поліція працювала досить ефективно, коректно і ми сподіваємося, що і в цьому році цей хресний хід пройде також спокійно.
по теме
26 июля 2021 в православной церкви отмечается Собор Архангела Гавриила
В день великого чудотворца и "начальника всех монахов на Руси" преподобного Антония Печерского день Тезоименитства отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви
В августе 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
В Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибудут чудотворные иконы Пресвятой Богородицы и святыни из разных уголков Украины
Торжества в честь Дня Крещения Руси, которые в этом году состоятся в Украинской Православной Церкви 27-28 июля, пройдут с соблюдением установленных санитарных требований