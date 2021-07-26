Хресна Хода до річниці Хрещення Русі стартує завтра в Києві. Віряни йтимуть від Володимирської гірки через урядовий квартал до Києво-Печерської лаври.

На чолі колони нестимуть ікону святого князя Володимира та ковчег із мощами святого. Зокрема, сьогодні до Лаври привезли чотири ікони - Почаївську, Зімненську, Касперівську та Любецьку. Прикластися до святинь зможуть усі охочі у Трапезному храмі до 28 липня, до початку вечірнього богослужіння.

Вірян, які погано почуваються, священики просять не відвідувати ходу. А ще обіцяють дотримуватися під час заходу всіх карантинних обмежень.

Митрополит Антоній (Паканич), керуючий справами Української православної церкви: