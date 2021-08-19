В четверг, 19 августа, город Днепр затопило в результате мощного ливня. Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".

Движение транспорта было затруднено, а улицы и набережная оказались буквально под водой.

Ливень начался около 18:00. На последствия непогоды жаловались жители обоих берегов. Движение транспорта было затруднено из-за сильных дождей и затопленных улиц.

Отмечается, что на районе Тополя автомобили едва буквально не тонули в воде. Трамвайные маршруты №6 и №9 временно приостановили свое движение.

Затопило также набережную в районе Солнечное. Бетонные блоки помешали земле поглотить воду, в связи с чем образовалось огромное озеро. Очевидцы отмечают, что его длина достигает нескольких десятков метров. Также вода заливает и прилегающие дорожки.

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