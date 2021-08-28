Успение Божией Матери - это переход Богородицы с земли на небо, она как бы уснула дивным сном. Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске "Слово Предстоятеля" на телеканале "Интер".

Предстоятель УПЦ поздравил всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы и напомнил дивную тайну Ее Успения.

Как пояснил архипастырь, Успения Божией Матери - это переход Богородицы с земли на небо, но не называем это смертью, потому что она как бы уснула дивным сном.

"Мы, грешные, умираем в конвульсиях, нас смерть мучает, а Богоматерь якобы заснула. Во время этого Успения Пресвятая Богородица отдала Себя в руки Божии", - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал всех: "Успение является ярким примером того, что Господь Своим воскресением уничтожил смерть и отнял у ада его силу. Нужно благочестиво жить на земле и просить Божию Матерь, чтобы Она заступилась перед Богом за нас грешных и подарила великий дар, чтобы наш переход от земли на Небо был не страшной смертью, а успением, которое приводит человека к вечной жизни и блаженству".