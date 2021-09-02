Смертельна ДТП у Світловодську, що на Кіровоградщині. Водійка іномарки на центральній вулиці міста на шаленій швидкості вилетіла на тротуар і на смерть збила молоду жінку. Зупинила автівку лише стіна торговельного комплексу, в яку врізалася машина. Подробиці аварії - далі у сюжеті.

Уламки автівки, потрощена стіна, знесена бетонна кришка. Це місце аварії, що трапилась напередодні. Тут працюють експерти.

На шаленій швидкості "Мазда" вилетіла на тротуар та збила молоду жінку, яка стояла поруч із терміналом. Далі машина влетіла у стіну торговельного центру і її відкинуло за двадцять метрів, розповідають свідки аварії.

Житель Світловодська:

Мій знайомий, людина пожила, він не спав, сидів отам на балконі. То він чув як стартувала машина. Ранок тихо, і пішла вона як на форсаж, ур, ур, і потом такий удар і все затихло.

Загиблою виявилась 27-річна мати трьох дітей, найменшому з яких лише місяць. Жінка вийшла вранці купити дитяче харчування. Врятувати її життя лікарям не вдалось.

Юрій Котенко, головний лікар Світловодської:

О четвертій годині ранку відбулась жахлива автопригода на центральній вулиці нашого міста. Вкрай тяжкому стані із травмою, яка не сумісна з життям привезли до реанімаційного відділення, але незважаючи на реанімаційні дії, спасти життя її не вдалося.

В автівці на момент аварії було четверо людей. Водійку та одного з пасажирів також ушпиталили. Адвокат водійки від коментарів відмовився.

Адвокат водійки:

Давайте позже, но не сейчас, щас без всяких коментарів.

У поліції наразі з'ясовують чи була водійка на момент скоєння аварії у стані алкогольного сп'яніння. Проводять необхідні експертизи.

Костянтин Тарасенко, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Кіровоградській області:

З приводу вживання алкогольних та наркотичних речовин - кров та сеча взяті на аналіз. Будуть проведені ряд експертиз, після цього буде встановлено чи перебувала водійка в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

У поліції відкрили кримінальне провадження: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водійці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.