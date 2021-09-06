На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 773 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 298 307 случаев COVID-19, при этом от болезни выздоровели 2 213 177 граждан (457 - за минувшие сутки), также 54 001 украинец умер (18 - за минувшие сутки). Известно, что медработники за 24 часа приняли решение госпитализировать в медучреждения страны 635 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (93), Черновицкой области (69), Одесской области (63), Тернопольской области (61) и Львовской области (56). При этом за минувшие сутки методом ПЦР протестировали 11 283 украинца, ИФА - 1879 граждан и экспресс-тестами - 9853 человека.

Читайте также, осенью Украину может захлестнуть новая волна коронавируса. Всплеска избежать не получится, так как люди снова вернутся в рабочие коллективы, а дети пойдут в школьные классы, люди в этот период перейдут с открытого воздуха в закрытые помещения, а это может спровоцировать резкий рост больных с коронавирусом.

Кроме того, на территории Украины рассматривается вариант введения ряда ограничений для граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Граждане, не прошедшие иммунизацию от COVID-19, не смогут посещать мероприятия, где может распространяться инфекция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.