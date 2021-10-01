В Киеве 1 октября вспыхнуло здание Киевской инженерной гимназии, которая находится в Дарницком районе столицы. Пожарным пришлось эвакуировать 1500 детей, сообщает ГСЧС Украины в Киеве.

Сообщение о пожаре и сильном задымлении в гимназии на улице Княжий затон, 12-А, спасатели получили в 10:05. На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений - 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Прибыв на место, пожарные увидели, что огонь охватил столовую на первом этаже 4-этажного здания. Площадь возгорания составила 25 кв.м.

Еще до прибытия спасателей педагоги вывели на улицу всех учеников - около 1500 человек. В 10:35 пожар был потушен. Погибших и травмированных в результате инцидента нет.

Причины возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что на днях в Киеве загорелось общежитие педагогического колледжа имени Макаренко на улице Глебова. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже.