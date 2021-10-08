В ОП прошла важная встреча с представителем Госдепа США [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.
В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.
Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".
Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии.
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