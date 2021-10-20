На латвійському кордоні продовжили режим надзвичайної ситуації [ Редактировать ]
У Латвії на східному кордоні ще на три місяці продовжили режим надзвичайної ситуації.
Через ситуацію із напливом мігрантів з Білорусі.
В уряді повідомили: із 10 серпня завдяки посиленим заходам безпеки латвійські прикордонники запобігли спробі незаконно перетнути кордон майже двом тисячам нелегалів.
А в уряді сусідньої Литви вийшли з пропозицією запровадити санкції проти авіакомпаній, які доправляють до Мінська мігрантів із третіх країн.
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